Yurt dışına çıkarılması yasak olan ve yalnızca belirli bölgelerde yetişen Yayla Çayı Çiçeği’ni Gürcistan’a kaçırmaya çalışan bir şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak adli ve idari yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, endemik bitkilerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılacağına yönelik alınan istihbari bilgiler doğrultusunda titiz bir çalışma başlattı. Yapılan saha ve sınır kontrolleri kapsamında şüpheli şahıs, Kemalpaşa ilçesine bağlı Sarp köyü sınırlarında bulunan 1’inci Derece Askeri Yasak Bölge içerisinde suçüstü yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 35,23 gram Yayla Çayı Çiçeği olduğu değerlendirilen endemik bitki ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece şahıs hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Çevre Kanunu kapsamında endemik türleri izinsiz bulundurma kabahati nedeniyle şüpheliye 557 bin 212 TL idari para cezası uyguladı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgenin biyolojik çeşitliliğinin ve doğal mirasının korunmasının öncelikli görevler arasında yer aldığı belirtilerek, doğaya zarar veren her türlü yasa dışı faaliyete karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.