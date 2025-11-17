Yeni uygulama sayesinde, Togg’un mobil platformu Trumore üzerinden araç seçimi yapan tüzel müşteriler, Garanti BBVA’nın kredi tekliflerini görebilecek ve ön onay limitlerini dijital olarak görüntüleyebilecek. Krediyi kullanmak isteyen müşteriler ise şubeye gitmeye gerek kalmadan mobil uygulama üzerinden tüm süreci tamamlayabilecek.

Dijital Taşıt Kredisi ile Kolay ve Güvenli Süreç

Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, entegrasyon hakkında şunları söyledi:

“Türkiye’nin önemli değerlerinden biri olan Togg ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde tüzel müşterilerimizin araç sahibi olma süreçlerini tamamen dijital, hızlı ve erişilebilir bir hale getiriyoruz. Trumore üzerinden araçlarını seçerken, kredi süreçlerini de güvenle ve kolayca tamamlayabiliyorlar. Bu adımı sadece bir finansman kolaylığı olarak değil, aynı zamanda müşteri deneyimini iyileştiren ve sürdürülebilir mobilite ekosistemine katkı sağlayan bir girişim olarak görüyoruz.”

Yeni dijital süreç, tüzel müşterilere hızlı para transferi, dijital belge onayı ve kolay erişim gibi avantajlar sağlarken, daha önce şube üzerinden yürütülen kredi başvuru ve kullanım sürecini tamamen online bir deneyime dönüştürüyor.

Sürdürülebilir Mobiliteye Katkı

Togg deneyim merkezine gitmeden online olarak araç seçme ve kredi kullanma imkânı sunan entegrasyon, elektrikli araç satışlarının dijital ortamda gerçekleşmesine de olanak tanıyor. Bu sayede hem kullanıcılar zaman kazanıyor hem de doğaya daha az zarar veren bir mobilite ekosistemine katkı sağlanıyor.

Garanti BBVA ve Togg iş birliği, tüzel müşteriler için dijitalleşen taşıt kredisi deneyimini öncü bir örnek haline getirirken, Türkiye’nin sürdürülebilir mobilite vizyonuna da destek veriyor.