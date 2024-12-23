Konkordato ilanı, ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Henüz geçtiğimiz eylül ayında şirket, yüzde 80 büyüme hedefi açıkladığı halde, kısa sürede yaşanan olumsuz gelişmelerin şirkete bu noktaya getirdiği belirtildi.

Aile İçinde Gerilim: Yönetimde Kardeşler Çatıştı

Şirketin kurucusu iş insanı Ömer Duruk’un ardından uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Ali Metin Duruk, 2022 yılında hayatını kaybetmişti. Bu gelişme sonrası yönetim kurulu başkanlığına Mahmut Atom Duruk getirildi. Ancak aile içinde özellikle Mahmut Atom Duruk ve kardeşi Mehmet Duruk arasında anlaşmazlıkların başladığı bildirildi.

Haberlere göre, Mehmet Duruk’un şirketin taşınması ve farklı alanlara yönelmesi yönündeki önerilerine ağabey Mahmut Atom Duruk sıcak bakmadı. Bu fikir ayrılığı, aile içi gerilimi artırdı ve zamanla şirketin finansal dengelerini olumsuz etkiledi.

Aile Anlaşmazlıkları Şirketi Çıkmaza Sürükledi

Duruk ailesi, emlak ve mal varlıkları açısından güçlü bir konumda bulunmasına rağmen, kardeşler arasında yaşanan inatlaşmanın Aroma’nın konkordato ilanına giden sürecin en önemli nedenlerinden biri olduğu ileri sürüldü.

Türkiye’nin en büyük içecek üreticilerinden biri olarak görülen Aroma’nın konkordato ilanı, sektör ve ekonomi dünyasında büyük bir şaşkınlık yaratırken, şirketin geleceğine yönelik belirsizlik sürüyor.