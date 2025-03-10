Reklam Kurulu’ndan İnceleme ve Ceza Kararı

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, televizyon kanallarında yayınlanan Ariel’in söz konusu deterjan reklamına ilişkin incelemeyi, tüketici şikayetleri doğrultusunda başlattı. Yapılan değerlendirmede, reklamda yer alan “bir ölçek deterjanla tek yıkamada muhtelif lekelerin çıkarılabildiği” ve “ürünün en yakın iki rakibine kıyasla daha az kullanım ile daha iyi temizlik sağladığı” iddialarının Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 9. maddesi gereği bilimsel olarak kanıtlanamadığı tespit edildi.

Reklam Durdurma ve Para Cezası

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 13 Şubat’ta gerçekleştirilen Reklam Kurulu’nun 354 sayılı toplantısında alınan kararla, Ariel’in ilgili reklamlarının durdurulmasına ve reklam veren şirket hakkında 6502 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri kapsamında 2 milyon 210 bin lira idari para cezası uygulanmasına hükmedildiği belirtildi.

Tüketiciyi yanıltıcı reklamlara karşı denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, firmalara reklam içeriklerinde şeffaf ve bilimsel temellere dayalı iddialarda bulunmaları konusunda uyarıda bulundu.