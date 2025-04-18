Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 32’si hiçbir haber kanalına güvenmediğini belirtti. Bu oran, medyaya duyulan güvenin büyük ölçüde zedelendiğine işaret ediyor. "Hiçbiri" seçeneği, en yakın rakibine 12,9 puan fark atarak listenin zirvesinde yer aldı.

Güven sıralamasında ikinci sıraya yüzde 19,1 oy oranıyla NOW TV yerleşti. Saros Araştırma, NOW TV’nin uzun yıllardır sürdürdüğü muhalif yayıncılık çizgisinin bu güven oranında etkili olduğuna dikkat çekti. Üçüncü sırada ise yüzde 6,7'lik oranla Sözcü TV bulunuyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Saros yetkilileri, "Hiçbir kanala güvenmeyenlerin oranının yüzde 32'ye ulaşması, toplumda haber kaynaklarına yönelik güven krizinin derinleştiğini gösteriyor. Öte yandan, NOW TV’nin öne çıkması, medya içinde belli bir alternatif arayışının da sürdüğüne işaret ediyor. Ancak diğer tüm kanalların yüzde 10'un altında kalması, güvenin oldukça dağınık bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyuyor." açıklamasını yaptı.

Sonuçlar, Türkiye'de medya kuruluşlarının toplum nezdindeki algısı üzerine önemli mesajlar veriyor.