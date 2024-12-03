Kasım Ayındaki Zamlardan Sonra İndirim Müjdesi

Kasım ayında, motorin fiyatına 1 TL 25 kuruş, benzine ise 74 kuruş zam yapılmıştı. Ancak Aralık ayının ilk gününde, araç sahiplerine indirim haberi geldi.

Güncel Akaryakıt Fiyatları (3 Aralık 2024)

İşte Türkiye'nin farklı illerindeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

Ankara : Benzin: 43,50 TL Motorin: 44,77 TL LPG: 27,21 TL

İstanbul : Benzin: 43,06 TL Motorin: 44,20 TL LPG: 27,30 TL

İzmir : Benzin: 43,98 TL Motorin: 44,27 TL LPG: 27,26 TL

Antalya : Benzin: 44,39 TL Motorin: 45,72 TL LPG: 27,51 TL

Diyarbakır : Benzin: 44,51 TL Motorin: 45,78 TL LPG: 26,96 TL

Edirne : Benzin: 43,69 TL Motorin: 45,07 TL LPG: 27,01 TL

Hatay : Benzin: 44,19 TL Motorin: 45,47 TL LPG: 26,87 TL

Kahramanmaraş : Benzin: 44,29 TL Motorin: 44,57 TL LPG: 26,94 TL

Kars : Benzin: 44,54 TL Motorin: 44,85 TL LPG: 26,69 TL

Manisa : Benzin: 44,02 TL Motorin: 45,37 TL LPG: 27,09 TL

Muğla : Benzin: 44,17 TL Motorin: 45,48 TL LPG: 27,73 TL

Osmaniye : Benzin: 44,19 TL Motorin: 45,47 TL LPG: 26,86 TL

Rize : Benzin: 44,26 TL Motorin: 45,57 TL LPG: 28,06 TL

Trabzon : Benzin: 44,23 TL Motorin: 45,56 TL LPG: 27,58 TL

Van : Benzin: 44,59 TL Motorin: 45,86 TL LPG: 27,82 TL



Akaryakıt fiyatları, sektördeki değişimlere bağlı olarak hızla değişkenlik gösterebiliyor. Bu güncel indirimle birlikte, araç sahipleri bir nebze olsun rahatlayacak.