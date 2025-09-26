Bu haftanın eleme potasında yer alan ana kadro yarışmacısı Çağatay Doğanoğlu, mutfakta arkadaşlarıyla şakalaşırken dikkatsiz tavırları nedeniyle Mehmet Şef’in tepkisini çekti. Daha önce de uyarılan Çağatay’ın bu tavrı, şefin sert çıkışına yol açtı. Mehmet Şef, yarışmacıya "Terbiyesiz" diye bağırarak stüdyodan kovdu.

Ancak olay bununla sınırlı kalmadı. Genç yarışmacı, stüdyoyu terk etmek yerine öfkesine kapılıp Mehmet Şef’e doğru yürüyünce stüdyoda tansiyon iyice yükseldi. Araya giren diğer yarışmacılar olayı yatıştırmak için devreye girdi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran gerginlik, kısa sürede gündem oldu.

Eleştirmenler ve izleyiciler, bu olayı MasterChef formatının yarattığı psikolojik baskının bir yansıması olarak yorumluyor. Bazı izleyiciler, şeflerin zaman zaman gereksiz sert çıkışlar yaptığını, hatta yarışmacıların gururunu kıracak şekilde bağırabildiğini dile getiriyor. Bu tür tavırların yarışmacılar üzerinde ek bir stres yarattığı ve ekran önünde gerginliği tırmandırdığı belirtiliyor.

Çağatay Doğanoğlu’nun yarışmaya devam edip etmeyeceği ise merak konusu. Diskalifiye edilip edilmeyeceği yeni bölümde netlik kazanacak. Ancak yaşanan bu olay, hem jüri-yarışmacı ilişkilerini hem de yarışmanın “eğlenceli ama adil” formatını yeniden tartışmaya açmış durumda.