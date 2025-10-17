11 frekans paketi dağıtıldı

Bakan Uraloğlu, 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması ve işletilmesine yönelik ihalenin 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti.

“İhale kapsamında 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz’lik kapasite 11 farklı frekans paketiyle işletmecilere tahsis edildi,” diyen Uraloğlu, sürecin başarıyla tamamlandığını ifade etti.

5G hizmeti 1 Nisan 2026’da başlayacak

Uraloğlu, üç operatörün 700 MHz bandındaki 3 paket için 1 milyar 280 milyon dolar, 3.5 GHz bandındaki 8 paket için ise 1 milyar 665 milyon dolar teklif verdiğini açıkladı.

“İşletmecilerimiz yeni yetkilendirmeleri çerçevesinde 1 Nisan 2026’dan itibaren 5G hizmetini sunmaya başlayacak,” dedi.

Yetkilendirme 2042’ye kadar sürecek

İhale sonucunda oluşan bedelin kazanan şirketler tarafından üç eşit taksitte ödeneceğini belirten Uraloğlu, “Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042’ye kadar devam edecek. Ayrıca 2029’da sona erecek mevcut yetkilendirmelerin 5G kapsamına dahil edilmesi için işletmeciler, yıllık brüt satışlarının yüzde 5’i oranında ödeme yapacak,” açıklamasını yaptı.

Yerli üretim zorunluluğu

5G altyapısında yerlilik oranının artırılacağını vurgulayan Uraloğlu, yüzde 60’a kadar yerli ürün ve yüzde 30’a kadar milli haberleşme ürünü kullanma şartı getirildiğini söyledi.

“Bu adımla hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacağız hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz,” dedi.

10 kata varan hız artışı

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin 4.5G’ye göre 10 kata kadar daha yüksek mobil internet hızı sunacağını belirtti.

“Yeni nesil teknoloji, düşük gecikme süresiyle birlikte tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım ve fabrikalar gibi birçok alanda devrim yaratacak,” ifadelerini kullandı.

Frekans dağılımı

İhale sonucuna göre:

Turkcell , 700 MHz bandında A1 paketini 429 milyon dolar, 3.5 GHz bandında B1, B4, B5 ve B6 paketlerini toplam 795 milyon dolara aldı.

Vodafone , 700 MHz bandında A2 paketini 426 milyon dolar, 3.5 GHz bandında B3 paketini 201 milyon dolara kazandı.

Türk Telekom ise 700 MHz bandında A3 paketini 425 milyon dolarla, 3.5 GHz bandında B2, B7 ve B8 paketlerini toplam 669 milyon dolarla aldı.

Uraloğlu, Bulgaristan’da bulunduğu sırada video konferans yöntemiyle törene bağlanarak emeği geçenlere teşekkür etti ve “5G sürecinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye, dijital dönüşümde yeni bir döneme adım atıyor,” dedi.