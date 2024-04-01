31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı mevcut başkan CHP’li Muhittin Böcek yüzde 48,64’le seçimi önde tamamladı, en güçlü rakibi Cumhur İttifakı adayı Hakan Tütüncü ise oyların yüzde 40,02’sini aldı. 19 ilçedeki belediye başkanlıklarında ise CHP 16, AK Parti 2 ve DP 1 belediye başkanlığı kazandı.

Sonuçlara göre, Gazipaşa'da Mehmet Ali Yılmaz (CHP), Alanya'da Osman Tarık Özçelik (CHP), Manavgat'ta Niyazi Nefi Kara (CHP), Serik'te Kadir Kumbul (CHP), Akseki'de İlkay Akca (CHP), Aksu'da İsa Yıldırım (CHP), Kepez'de Mesut Kocagöz (CHP), Muratpaşa'da Ümit Uysal (CHP), Konyaaltı'nda Cem Kotan (CHP), Kemer'de Necati Topaloğlu (CHP), Finike'de Mustafa Geyikçi (CHP), Kaş'ta Erol Demirhan (CHP), Demre'de Fahri Duran (CHP), Elmalı'da Halil Öztürk (CHP), Korkuteli'de Saniye Caran (CHP) Döşemealtı'nda Menderes Dal (CHP), İbradı'da Hatice Sekmen (AK Parti), Gündoğmuş'ta Ali Gülen (AK Parti), Kumluca'da Mesut Avcıoğlu (DP) seçimi önde tamamladı.

Kadın başkanlardan biri 18 oy farkla kazandı

Sandıkların yüzde yüz açıldığı Akseki ilçesinde CHP’li İlkay Akça ise 3 bin 758 oy ve yüzde 46, 35 oranıyla seçimi önde tamamlarken, en yakın rakibi AK Partili İbrahim Özkan 3 bin 740 oy ve yüzde 46,13’ta kaldı.