Domates, Sebze ve Meyvede Fiyat Endeksleri Yükseldi

Mart ayında domatesin yıllık işlem miktar endeksi yüzde 9,33 azalırken, fiyat endeksi yüzde 41,31 oranında artış gösterdi. Sebze grubunda miktar endeksi yıllık yüzde 37,22 düşerken, fiyat endeksi yüzde 52,39 arttı. Meyvede ise yıllık bazda işlem miktarı yüzde 61,74'lük sert bir düşüş yaşarken, fiyat endeksi yüzde 54,23 oranında yükseldi.

Aylık Değişimler: Meyvede Düşüş, Sebzede Artış

Aylık bazda ele alındığında, Mart ayında domates miktarı yüzde 2,00, sebze miktarı ise yüzde 6,19 artış gösterdi. Ancak meyve miktar endeksi yüzde 27,56 oranında geriledi. Fiyat endeksleri ise domateste yüzde 30,27, sebzede yüzde 26,07 ve meyvede yüzde 18,05 oranında artış kaydetti.

10 Yıllık Ortalama ile Kıyaslama

ATB verilerine göre, Mart ayındaki yıllık değişimlerde domatesin miktar endeksi 10 yıllık ortalamaya yakın seyrederken, sebze ve meyvede miktar endeksleri ortalamanın oldukça altında kaldı. Buna karşın, fiyat endeksleri sebze ve meyve gruplarında 10 yıllık ortalamaların üzerine çıktı.

Arz Düşüşü Fiyatları Yükseltti

Endeks analizine göre, işlem miktarlarındaki düşüş fiyatlara doğrudan yansıdı. Domates için yıllık yüzde 9,33'lük işlem miktarı azalışı, fiyatlarda yüzde 41,31'lik bir artışa neden oldu. Sebzede yıllık yüzde 37,22'lik miktar düşüşü, fiyat endeksinin yüzde 52,39 oranında artmasını sağlarken, meyvede yıllık yüzde 61,74 oranında azalan işlem miktarı, fiyatların yüzde 54,23 artmasına yol açtı.

Sebze Fiyatlarında Rekor Artış

Son 7 yılın Mart ayları karşılaştırıldığında, domatesin miktar artışı ortalamanın altında kalırken, fiyat artışı ortalama üstünde gerçekleşti. Sebze grubunda miktar artışı ortalama seviyelerde olurken, fiyat endeksi rekor düzeyde yükseldi. Meyve grubunda ise miktar endeksi rekor seviyede gerilerken, fiyat endeksi ortalama seviyelerde arttı.

ATB'nin Mart ayı hal endeksi verileri, tarımsal üretimdeki arz dalgalanmalarının pazar fiyatları üzerindeki etkilerini gözler önüne sererken, önümüzdeki dönemde fiyat hareketliliklerinin yakından takip edilmesi gerektiğine işaret ediyor.