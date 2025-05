İşte Işılay Reis Yorgun'un yazısı:

Hayatın en saf sevgisi, en güçlü desteği ve bitmek bilmeyen şefkatiyle annelerimiz… Bizi dünyaya getiren, ilk adımlarımızdan bugünlere uzanan her yolculukta yanımızda olan, sevgisiyle güç veren tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Anneler, yalnızca bizi büyütmekle kalmaz; aynı zamanda içimizdeki gücü keşfetmemize rehberlik ederler. Bir bakışlarıyla içimizi ısıtan, yorgunluğumuzu sözsüz anlayan, karanlıkta yolumuzu aydınlatan o eşsiz varlıklar… Anne sevgisi, yaşam yolculuğumuzdaki en sağlam dayanaklardan biridir.

Bir çocuğun ilk adımında, bir genç kızın hayalinde, bir delikanlının cesaretinde hep bir annenin izi vardır. Sevgi, sabır, affetme ve doğruluk gibi yaşam boyu taşıyacağımız değerleri önce annelerimizden öğreniriz.

Büyüdükçe anlarız ki; en güzel masallar annelerimizin sesiyle anlatılır, en güvenli liman onların kucağıdır.

Anne olmak; sabrın, özverinin ve sınırsız fedakârlığın adıdır. Bir annenin sevgisi; zamanın yıpratamadığı, mesafelerin zayıflatamadığı, hayatı güzelleştiren ve geleceği aydınlatan sonsuz bir kaynaktır. Hayatın her anında, bir çorbanın kokusunda, sessizce uzanan bir destek elinde, küçük bir notta annelerimizin izini buluruz. Kalbimizin şekillendiği ilk yer annemizin kucağıdır.

Her anne, çocuğuna ayrı bir dünya kurar. Kimi zaman omuzlarında bir ömrü taşır, kimi zaman küçük bir kalbe dünyalar dolusu sevgiyi sığdırır. Bu eşsiz bağ yalnızca bugünü değil, geleceğimizi de inşa eder. Bir annenin yüreğinden doğan sevgi, nesiller boyu sürecek bir mirasa dönüşür.

Bu yüzden her hatıramızda bir anne izi, her duamızda bir anne adı gizlidir. Annelerimiz; kalbimize sevgiyi, hayatımıza umudu, geleceğimize gücü işleyen görünmez kahramanlardır.

Çocuğuna iyi bir yaşam sunabilmek için kendi hayatından feragat edecek kadar güçlü olan annelerimiz, sadece evin içinde değil, hayatın her alanında varlıklarıyla hissedilirler.

Annelerimizden “Hadi Sofraya” Sesi

Annelerin elleriyle hazırladığı sağlıklı ve lezzetli sofraların anlamı bambaşkadır. "Hadi sofraya!" sesi yalnızca karnımızı değil, ruhumuzu da doyurur; çünkü o sofralar sadece yemek değil, aynı zamanda sevgi, özen, gelenek ve bağ kurmaktır.

Reis Gıda olarak, tam 44 yıldır çocuklarını sağlıklı beslemek isteyen annelerin mutfaktaki en büyük destekçisi olmanın gururunu yaşıyoruz. Her ürünümüzde annelerin gösterdiği özverinin değerini biliyor ve onların bu çabasına en kaliteli ürünlerimizle katkı sunuyoruz.

Sağlıklı nesillerin yetişmesi için attığımız adımlar sadece üretimle sınırlı kalmadı; toplumsal farkındalık projelerine de öncülük ettik. 2009 yılında başlattığımız "Obezite Önlenebilir" kampanyasıyla çocuklara sağlıklı beslenme bilinci kazandırmayı hedefledik. Ardından yürüttüğümüz "Anne Olunca Anlarsın" projesiyle, annelerin mutfakta yaptığı seçimlerin gelecek nesillerin sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çektik.

Reis Gıda, sağlıklı beslenmeyi yalnızca bir tercih değil, bir yaşam biçimi haline getirmek için çalışmaya devam ediyor. "Geleneksel Lezzetler, Sağlıklı Nesiller" sloganıyla çıktığımız bu yolda, yüksek kaliteli, doğal ve besleyici ürünlerimizle sofralara sağlık taşırken, aynı zamanda geleneksel mutfak kültürümüzü de yaşatıyoruz.

Toplumun temel taşı olan ailelerin sağlıklı geleceği için sürdürdüğümüz sosyal sorumluluk projeleri ve kampanyalarla; sağlıklı yeme alışkanlıklarını yaygınlaştırmayı, annelerin emeklerine destek olmayı ve çocuklarımızın daha güçlü yarınlara ulaşmasını hedefliyoruz.

Reis Ailesi olarak, bizi hayata hazırlayan, sevgileriyle büyüten, sabırlarıyla güçlendiren tüm annelerimize en derin şükranlarımızı sunuyoruz.

Çocuklardan, doğadan ve tüm canlılardan sevgisini, şefkatini ve emeğini esirgemeyen; kalpleriyle dünyayı güzelleştiren tüm kadınların Anneler Günü'nü kutluyoruz.