Tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek ifade veren Çakar, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında sağlık sorunları sebebiyle hastanede kontrol altında tutulan Çakar’ın, doktorların taburcu onayı vermesi üzerine savcılığa getirildiği öğrenildi. İfadesi alınan Çakar hakkında savcılıkça adli kontrol ya da tutuklama talebinde bulunulmadığı belirtildi.

Gelişmenin ardından Ahmet Çakar’ın soruşturma süreci kapsamında ifadeye çağrılan diğer isimlerle ilgili işlemlerin devam ettiği kaydedildi. Olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken soruşturmanın genişleyerek sürdüğü bildirildi.