200 Milyon TL’lik Dolandırıcılık İddiası

E.C. isimli bir kişinin başkanı olduğu arsa kooperatifinde, 92 dönümlük araziye ait 230 parsellik arsa hisselerinin birden fazla kişiye satıldığı ve bu yolla 600’e yakın işlem yapıldığı iddia edildi. Kanuna aykırı bir şekilde yönetim ve denetim kurulunu akrabalarıyla oluşturan E.C.’nin, hisse sahiplerinin imzalarını taklit ederek sözleşmeleri kendi üzerine aldığı öne sürüldü.

Son olarak E.C., bir kamu bankasındaki tanıdıklarının yardımıyla arsaları bankaya devretti ve borçlarına karşılık bankayla geri alım sözleşmesi imzaladı. Ancak sözleşme bugün sona eriyor.

Borcu Ödemek İçin Zaman Yetmedi

Mağdurlar, durumdan geç haberleri olduğunu belirterek, 14 milyon TL’lik borcu ödemek için yetkililerden ek süre talep etti. Kooperatif üyelerinden Ahmet Tolga Sargın, “Kooperatif başkanı, birden fazla kişiye aynı hisseyi satarak bizleri mağdur etti. Tapuların bankaya geçtiğini kısa bir süre önce öğrendik. Borcun bize ait olmamasına rağmen yüzde 40’ını ödemeye razı olduk,” dedi. Şu ana kadar 1 milyon TL’nin üzerinde ödeme yapıldığını belirten Sargın, toplamda 4 milyon TL’lik bir ödeme yapmayı planladıklarını aktardı.

Avukat: “Süre Uzatılmazsa Arsalar Kaybedilecek”

Olayın mağdurlarını temsil eden Avukat Beyza Kılıçarslan, geri alım süresi uzatılmazsa arsaların kaybedileceğini vurguladı. Kılıçarslan, “Mağdurlar kooperatif başkanının şahsi borcunu ödemek için toplandı. Bankadan süre uzatımı talep ettik ancak henüz olumlu bir yanıt almadık. Kooperatif başkanı kayıp olduğu için süreç daha da karmaşık hale geldi. Bu ay genel kurul toplanarak kooperatif yeniden inşa edilecek ve eski yönetim feshedilecek,” diye konuştu.

Yetkililerden Yardım Talebi

Kooperatif mağdurları, yetkililere çağrıda bulunarak sürenin uzatılmasını ve borcun ödenebilmesi için esneklik tanınmasını istedi. Ayrıca, kooperatif başkanının yargı önüne çıkarılması ve dolandırıcılık mağdurlarının haklarının korunması için hukuki sürecin hızlandırılması talep ediliyor.