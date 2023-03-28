Yenimahalle’de çocuklar “La Fonten Orman Mahkemesinde” oyunu ile güldü

Yenimahallelileri kültür ve sanatla buluşturan Ankara Yenimahalle Belediyesi, bu kez de “La Fonten Orman Mahkemesinde” adlı çocuk oyununu Yenimahalleli miniklerin beğenisine sundu.

Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda, Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu ve Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği oyun miniklerden yoğun ilgi gördü.

Çocuklara ve ailelere çevre bilinci

Tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden faydalanarak çocuklarda çevre bilincinin oluşturulması amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında sahnelenen “La Fonten Orman Mahkemesinde” oyununda, insanların çevreyi koruma konusunda ne kadar bilinçsiz davrandıkları ve bu nedenle bozulan doğal dengeye dikkat çekildi.

Günden güne doğanın dengesinin bozulması nedeniyle endişelenen hayvanların, Aslan Kral’ın tavsiyesine uyarak şehre gitmesi ve La Fonten’den yardım istemesi ile başlayan oyunda, çocuklara dünyayı korumaları için uyarılar yapıldı.

Sanatın merkezi olmaya devam edeceğiz

Yenimahalle’de özellikle çocukların duyarlı gelişimi için sanat ve kültür etkinliklerine büyük önem verildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “İlçemizde tiyatroya büyük önem veriyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz sanattan ve kültürden kopmasın, kötü alışkanlıklardan uzak durarak sanatın büyüsüne kapılsın istiyoruz. Bu nedenle yıl boyunca birçok tiyatro topluluğunu ve değerli sanatçılarımızı Yenimahalle sakinleri ile buluşturuyoruz. Çocuklarımızın gelişimi ve ailelerin mutluluğu için özellikle çocuk oyunlarına salonlarımızda yer vererek, Yenimahalle’yi sanatın merkezi konumunda tutmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.