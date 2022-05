TVHB’den “Anneler Günü” mesajı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), “Anneler Günü” münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu’nun TVHB adına yayımladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Sevginin, fedakarlığın, bağlılığın eşsiz temsilcileri olan annelerimizi hatırladığımız bu özel günü yeninden yaşamanın mutluluğu içindeyiz. Milletimizin gelecekte var olabilmesi, nesillerin sağlıklı, şuurlu ve milli bir zihniyetle meselelere odaklanmaları öncelikle ailelerinden alacakları eğitime ve terbiyeye bağlıdır. Bizi millet yapan, bizi birbirimize kenetleyen değerlerin yaşatılmasında, kültürümüzün, geleneklerimizin devam ettirilmesinde en büyük pay şüphesiz annelerimizindir. Bu itibarla, annelerimiz geleceğin hazırlayıcısı ve güzide mimarlarıdır. Gözlerindeki parıltı, kalplerindeki güzellik, sözlerindeki hikmetle birlikte her şeyden sakınarak bizleri büyüten annelerimizin kıymetlerinin daha fazla bilinmesi en öncelikli temennimizdir. Hayati tecrübeleriyle geleceğimizi şekillendiren, bize sevgiyi ve sevmeyi öğreten, geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı sağlayan, bizleri güçlü kılan annelerimiz için yılda bir gün değil, her gün Anneler Günü ruhuna uygun olarak yaşanmalıdır. Başta evlatlarını kucaklayamamanın hüznünü yaşayan, yüreği yaralı şehit annelerimiz olmak üzere, tüm annelerin ve veteriner hekim annelerin Anneler Günü’nü kutluyor, ebediyete irtihal edenleri rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlıklı, huzurlu nice yıllar diliyorum. Bu vesile ile annelik gibi yüce bir değere sahip olan kadınlarımıza dönük, onun varlığı, şerefi, haysiyeti ve onuruna kasteden her türlü şiddeti kınıyor, son bulması için ağır cezai yaptırımların vazgeçilmezliğini temenni ediyorum.”