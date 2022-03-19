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TVHB Başkanı Eroğlu: “Bu rakamlar büyükbaş hayvancılıkta ve süt üretiminde sıkıntılı bir süreci gösteriyor”

Ocak ayı itibari ile bir önceki seneye göre süt üretiminde düşüş yaşandığını belirten Türkiye Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Bu rakamlar büyükbaş hayvancılıkta ve süt üretiminde sıkıntılı bir süreci gösteriyor” dedi.

ANKARA 19.03.2022, 11:41
TVHB Başkanı Eroğlu: “Bu rakamlar büyükbaş hayvancılıkta ve süt üretiminde sıkıntılı bir süreci gösteriyor”

Ocak ayı itibari ile bir önceki seneye göre süt üretiminde düşüş yaşandığını belirten Türkiye Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Bu rakamlar büyükbaş hayvancılıkta ve süt üretiminde sıkıntılı bir süreci gösteriyor” dedi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, süt üretiminde ocak ayında toplanan inek sütü miktarının bir önceki yılın 2021 ocak ayına oranla düşüş yaşandığını belirtti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Eroğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Süt bilindiği üzere tarımın lokomotif ürünü olduğu gibi insan beslenmesinin özelikle de çocukların en temel besin ürünüdür. Üretici-sanayici-tüketici dengesinin kurulması çok önem arz etmektedir. Süt Üreticisi olmadan üretimin gerçekleşemeyeceği gibi süt ürünün satılamaması durumunda da üretiminin düşeceği bir gerçektir. Bu durumda acil çözüm önerilerine yoğunlaşmanın çok önemli hale geldiği görülmektedir. 2020 yılında 97.926 ton olan pastörize tam yağlı süt üretimi 2021 yılında 88.147 ton, 2020 yılında 729.539 ton olan inek peyniri üretimi 2021 yılında 728.777 ton olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılının Ocak ayında toplanan inek sütü miktarı 836.959 ton ile bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 5,7 düşmüştür. 2022 yılı Ocak ayında toplanan içme sütü miktarı 132.726 ton olmuş, bir önceki yılın Ocak ayına göre, yüzde 8,4 düşmüştür. Sebepler ne olursa olsun bu rakamlar; Büyükbaş hayvancılıkta ve süt üretiminde sıkıntılı bir süreci göstermektedir.”

Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği çiğ süt tavsiye satış fiyatının 4.70 lira olarak belirlendiğini ve çiğ süt destekleme priminin 20 kuruş olarak belirlendiğini aktaran Eroğlu, “Uygulamanın başlamasına henüz 10 gün vardır. Kaldı ki bu fiyatlar tavsiye fiyatlarıdır ve tam olarak yaptırım gücü de tartışmalıdır. Geçmişte tavsiye fiyatlarının uygulanmadığı zamanlar ve bölgeler de olmuştur. Süt üretiminin ve dolayısıyla kırmız et üretiminin de olması için, süt ve süt ürünlerinin halk tarafından satın alınabilir fiyatta olması gerekmektedir. Bu nedenle devletin hem süt üreticisini koruyarak üretimin devamlılığını hem de özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin yeterli hayvansal protein almasını sağlamak gibi bir denge görevi vardır” ifadelerine yer verdi.

“Yem fiyatlarına Mart ayında yüzde 15 civarında zam gelmiştir”

Yem fiyatlarındaki fiyat artışına dikkat çeken Eroğlu, “Türkiye mısır, arpa, soya, DDGS gibi yem hammaddelerinde önemli miktarlarda ithalat yapmaktadır. Hem dolar kurundaki artışlar hem de dünya piyasasındaki oynaklıklar nedeni ile bu ürünlerin fiyatları devamlı olarak yükselmektedir. 2021 yılı içerisinde bu ürünlerin fiyatlarında yüzde 100 civarında, bazılarında daha fazla fiyat artışları olmuştur. Yem fiyatlarına sadece 2022 Mart ayında 20 günde yüzde 15 civarında zam gelmiştir. Kanaatimizce ülkemizde süt üretimini artırmanın ilk aşaması özellikle mera besiciliği olmak üzere yem üretimini artırmak ve artırırken de kaliteli ve ucuza mal etmenin tartışmasını yapmaktır. Devamlı olarak söylediğimiz; bitkisel üretimin esası hayvancılık için yapılmasıdır. Süt üretim maliyetinin ortalama yüzde 70’ini yem maliyeti oluşturmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

“Yemde ithalat sarmalından kurtulmak için acil önemler devreye sokulması gerekmektedir”

Gıda güvenliğinin sağlanması için ihracatta çeşitli kısıtlayıcı önlemler alınması gerektiğinin altını çizen Eroğlu, “Ülkeler öncelikle kendi gıda güvenliklerini sağlamak amacıyla ihracata vergi konulması da dahil olmak üzere çeşitli kısıtlayıcı tedbirler alırken, Türkiye yem üretiminde kendi kendine yeterli olmak için çaba göstermelidir. Yemde ithalat sarmalından kurtulmak için acil önemler devreye sokulması gerekmektedir. Yem bitkilerinin üretimi yüksek oranda desteklenmesi gibi, yem ile ilgili politikalar üretmek için ilgili kurum ve kuruluşların dahil olduğu bir komisyon oluşturulmalı ve alınan kararlar hızlı bir şekilde uygulanmaya konulmalıdır. Yem dışında üretim maliyetlerini önemli ölçüde etkileyen akaryakıt, sağım hane elektriği, işçilik-sigorta gibi giderler konusunda acil önlemler alınmalıdır. Ulusal Süt Konseyinin yapısı yenilenmeli etkinliğinin artırılması için çalışma yapılmalıdır. Ülkemiz insanının yetersiz beslenme tehlikesi ile karşı karşıya kalmaması en büyük temennimizdir” açıklamasında bulundu.

TVHB, 56 Veteriner Hekimleri Odası ile sektör sorunlarının çözülmesi amacıyla her desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

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