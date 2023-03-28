TÜBİTAK Başkanı Mandal: “Depremin boyutuna bakıldığına konuyu tek bir açıdan ele almak doğru değil”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Depremin boyutuna bakıldığına konuyu tek bir açıdan ele almak doğru değil” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesinde sahada araştırmalar yapan uzmanların araştırmaları kamuoyu ile paylaşılacak. Deprem Araştırmaları Sanal Konferansı TÜBİTAK öncülüğünde “Bilimle Birlikte Başaracağız” mottosuyla yüzlerce bilim insanını bir araya getirecek. Deprem Araştırmaları Sanal Konferansında TÜBİTAK tarafından desteklenen “Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı” çerçevesinde 124 proje ile “1001 Özel Deprem Özel Çağrısı” çerçevesinde ise 79 proje ele alınacak.

“Son 20 yıl içinde deprem üzerinde desteklerimizi arttırdık”

Bilimin şeffaflık olduğunu söyleyen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 30 Mart tarihinde gerçekleştirilecek sanal konferansta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından 124 proje ve 30 Ekim 2020’de meydana gelen İzmir depreminden sonra 900’den fazla geliştirildiğini ve projenin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade ederek, “TÜBİTAK deprem için kurulmuş bir kurum değil ama son 20 yıl içinde deprem üzerinde desteklerimiz arttırdık” dedi.

“Devletin tüm kurulları depremin üstesinden gelmesi için uğraştı”

TÜBİTAK Başkanı Mandal, medyana gelen depremin Türkiye açısından dünya genelinde en yıkıcı afetle karşı karşıya kalındığını belirterek, “Depremin ilk anından itibaren devletin tüm kurulları kendi yetki alanlarında depremin üstesinden gelmesi için uğraştı. 600 bilim insanı sahaya indi. Bunun içinde deprem uzmanları, inşaat ve endüstri mühendisleri de var. Arkeolojik enkazın toplanması için lojistik ve sağlık açısından içilen suların durumu ve bu bölgede etkilenen değişik yaş ve toplumdan insanların durumunu gözlemek için 900’den fazla proje geliştirildi. Yaşamış olduğumuz depremin boyutuna bakıldığına konuyu tek bir açıdan ele almak doğru değil” diye konuştu.

Oturumlar TÜBİTAK’ın YouTube kanalında canlı yayınlanacak

Deprem Araştırmaları Sanal Konferansında öğleden önce 9, öğleden sonra 8 oturum gerçekleşecek. Oturumda canlı fay hatlarının haritası, beklenen Marmara depremi sonrasındaki senaryolar ve bilim insanlarının analizleri canlı yayında kamuoyuyla paylaşılacak. Çalışmalara AFAD ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ’de (MTA) destek verecek. Oturumlar, TÜBİTAK’ın YouTube kanalında canlı yayınlanacak.