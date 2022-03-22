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Tokayev’den Altınok’a Üstün Şeref Madalyası
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye-Kazakistan kardeş ve dostluğu ile Türk dünyasına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Kazakistan Cumhuriyeti Üstün Şeref Madalyasına layık görüldü.
ANKARA 22.03.2022, 11:20 22.03.2022, 11:27
Madalyayı Tokayev adına Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Keçiören’de gerçekleştirilen Nevruz kutlamaları sırasında Altınok’a sundu. Madalyayı yakasında taşıyan Altınok, “Türk dünyasının neferiyim, Türk dünyasının hizmetkârıyım. Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev ve Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’e teşekkür ederim” dedi.