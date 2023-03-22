Şehit ve gazi ailelerinden Kılıçdaroğlu’na tepki: “Türk milletine ihanetten derhal geri dönmelisiniz”

Şehit aileleri ve gaziler, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Lokman Aylar, “Ey Kılıçdaroğlu, PKK ve PYD terör örgütü müdür, değil midir? Abdullah Öcalan bebek katili, PKK kurucusu ve on binlerce insanımızın cinayetinden sorumlu mudur? Türk milletine ihanetten derhal geri dönmelisiniz” dedi.

TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar ve vakıf üyeleri, CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Başkan Aylar, burada yaptığı konuşmada, “PKK’nın uzantısı bir siyası parti ile Atatürk’ün Partisi neyin pazarlığını yapıyor. Her fırsatta bu mukaddes vatanı parçalamak üzere, cümle Türkiye düşmanlarının bir tetikçisi olarak hazır ve nazır bekleyen bu teröristlerle paylaştığınız şey nedir? Kavgadan bıktıysanız hendek kazmayı, cephe tutmayı, Amerikan destekli silahlarla askerimize saldırmayı bırakmaları gerektiğini PKK’lılara söyleyebildiniz mi? Ülkede biz kardeşlik ve huzur içinde yaşarken uydurma bir Kürt sorunu ile PKK’ya ülkeyi bölme ruhsatı vermeye ortak olduğunuzun farkında mısınız? Ey Kılıçdaroğlu, PKK ve PYD terör örgütü müdür, değil midir? Abdullah Öcalan bebek katili, PKK kurucusu ve on binlerce insanımızın cinayetinden sorumlu mudur? Selahattin Demirtaş, insanları yalan ve hileyle kışkırtarak 6-8 Ekim olaylarında kaç Müslüman Kürt’ün katledilmesine sebep olmuştur. Selahattin Demirtaş azılı bir teröristtir, sizce kimdir?” ifadelerini kullandı.

“Atatürk’ün partisine, kurduğu cumhuriyete ve yüce Türk milletine ihanetten derhal geri dönmelisiniz”

Aylar, ülkenin huzuru ve güvenini korumak için çalışmaya, ülkeyi teröristlere teslim etmektense şehit oluncaya kadar tüm vatan hainlerinin karşısında dimdik durmaya hazır olduklarını ifade ederek, “Cumhurbaşkanlığının şerefli makamına talip olan herkes, şehitlerimizin ve gazilerimizin duasını ve oyunu almaya mecburdur. Bu kahramanların duasını alamayan hiç kimse o makamlarda şerefiyle oturamaz. Atatürk’ün partisine, kurduğu cumhuriyete ve yüce Türk milletine ihanetten derhal geri dönmelisiniz. Biz şehit aileleri ve gazileri olarak bu mukaddes vatanı ne terör odaklarının hain planlarına ne de sizin siyası ihtiraslarınıza asla kurban etmeyeceğiz” diye konuştu.

“Bazı soruları sorup şehit annelerimizin gözünün içine bakarak cevaplamasını isteyeceğiz"

Aylar, açıklamasına şöyle devam etti:

“Biz bu ülkeye evlatlarını, fidanlarını şehit veren, her gün gözyaşı döken şehit annelerimizle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına çıkıp bazı soruları sorup şehit annelerimizin gözünün içine bakarak cevaplamasını isteyeceğiz. Randevu talebimiz var. Diyoruz ki, Kılıçdaroğlu, Abdullah Öcalan terörist midir? Selahattin Demirtaş terörist midir? HDP denen terör örgütü partisi, terör örgütünün müdür? Sizin yaptığınız pazarlıkta özerklik vaadiniz var mıdır? Yapmış olduğunuz pazarlıkta o PKK’ya yardım yapan kayyumları tekrar atamak var mıdır? Yapmış olduğunuz pazarlıkta bu ülkeye 15 Temmuz’da kurşun atan, bomba yağdıran o FETÖ’cü hainleri geri döndürmek var mıdır? Bunları gözünüzün içine bakarak soruyoruz. Bir şehit annesine nasıl cevap vereceksiniz? Eğer, ‘PKK, YPG teröristtir, HDP terör destekçisidir, Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş teröristtir, bu ülkeye kurşun sıkan bu hainlerin hepsi teröristtir’ diyorsanız biz de sizinle beraber bu yolda yürüyeceğiz. Bunu açık yüreklilikle çıkın, şehit annesinin gözünün içine bakarak varsa cesaretiniz söyleyin.”

Eylem, vakıf üyelerinin slogan atmalarının ardından dağılmaları ile sona erdi.