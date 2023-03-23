Sanata tükenmez kalem dokunuşu

Atılımlı öğretim elemanları düzenledikleri karma sergi ile eşsiz eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Atılım Üniversitesi’nin katkısıyla, Grafik Tasarımı Bölümü öğretim elemanları düzenledikleri karma sergi ile sanatseverlerin beğenisini topladı. Toplamda 9 akademisyenin yaklaşık 60 eserle, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılışı yapılan ‘Öğretim Elemanları Sergisi’ 22 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Evren Tural’ın ikinci kişisel sergisinin açılışının da yapıldığı sergide, bütün eserler tükenmez kalem kullanılarak yapılması dikkat çekiyor. Büyük ebatlı eserlerin tekniğinin zorluğundan dolayı biraz daha uzun sürebildiğini belirten Tural, eserlerin her birinin en az 4-5 gün ya da bir hafta sürdüğünü dile getirdi. Atılım Üniversitesi’nin sanatsal aktivitelere olan pozitif yaklaşımın kendilerini motive ettiğinin altını çizen Tural, “Üniversitemiz bu konuda bize özellikle Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerimize her zaman destek oluyor. Özellikle sergi ve yarışmalar konusunda. Üniversitemizin gerçekten sanatsal aktivitelerde çok pozitif bir yaklaşımı var. O da bizi motive eden bir yaklaşım” dedi.

“Sıradan bir tükenmez kalemin sanatsal üretim aracına dönüşebileceğini göstermek istedik”

Evren Tural, sergideki eserlerin basit sıradan bir tükenmez kalemle yapıldığını bu yüzden de serginin adı tükenmez olduğunu belirtti. Büyük ebatlı eserlerin tekniğin zor olmasından dolayı uzun sürdüğünü dile getiren Tural, “Hemen arkamda gördüğünüz eser, Salvador Dali’nin portresi yaklaşık bir senemi aldı. Fırsat buldukça çalışarak bir sene vaktimi aldı. Şöyle bir özetleme yapabiliriz. Burada gördüğünüz işlerin her biri en az 4-5 gün ya da bir hafta sürüyor. Çünkü kara kalem gibi silebileceğiniz ya da tonlamaları çok rahat yapabileceğiniz bir malzeme değil elinizdeki. Her halükârda silmesi zor hata yaptığınızda geri dönmesi zor bir teknik. O yüzden de normal bir kara kalem tekniğine göre tabi çok daha uzun süreler alıyor. Neticede çok sabır isteyen bir iş. Burada 34 tane eserimiz var, iki tane büyük eserimiz var biri 9 parçadan oluşuyor. Birisi 16 parçadan oluşuyor. Toplamda 34 tane tükenmez kalem portre var. Türkiye’de bu tekniği çalışan çok fazla kişi görmedim. Çok fazla rağbet edilen ve tercih edilen bir yöntem değil çünkü hata yaptığınızda geri dönme imkânınız neredeyse imkansız. Piyasada 2 liraya satılan çok sıradan bir tükenmez kalemin sanatsal üretim aracına dönüşebileceğini bir anlamda göstermek istedik” şeklinde konuştu.

“Mezunlarımız dışarıda aranır elemanlar olmaya başladılar”

Bir diğer öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emel Ertürk, sanatseverlerin ilgisinin büyük olduğunu belirerek, ”Burada Grafik Bölümünde 8 öğretim üyesi ve bir tane de araştırma görevlimizle aramızda bir sergi açalım dedik. Böyle de bir imkân bulduk. Herkes kendi çabasıyla yaptığı resimlerini sergiledi. Her arkadaş başka bir kişilik ve de başka bir durumda eserlerini sergilediler” dedi.

Öte yandan 2007 yılında kurulan Grafik Tasarım Bölümü’nün şu an iyi bir durumda olduğunu ve bölüm mezunlarının aranan elemanlar olduğunun altını çizen Ertürk, ”Mezunlarımız şu anda dışarıda aranır elemanlar olmaya başladılar piyasada çalışıyorlar” diye sözlerini noktaladı.