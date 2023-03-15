Pursaklar’da özel gereksinimli bireyler hem öğreniyor hem sosyalleşiyor

Günün büyük bir bölümünü Pursaklar Belediyesine bağlı Engelliler Sosyal Tesisleri’nde geçiren özel gereksinimli bireyler, hem sosyalleşiyor hem de motor becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

Pursaklar Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin gelişimlerine katkıda bulunmak ve el becerilerinin gelişmesine imkan sağlamak için Engelliler Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirmiş olduğu çeşitli etkinliklerle yüzleri güldürmeye devam ediyor. Sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlendiği tesislerde özel gereksinimli bireyler, uzman eğitmenler eşliğinde ebru sanatı, karakalem, resim çalışmaları ile el becerilerini geliştirirken, sosyal yaşama adaptasyonun sağlanması için de çalışmalar yürütülüyor.

‘‘Yeni beceriler kazanmalarına ve motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz’’

Özel gereksinimli bireylerin Engelliler Sosyal Tesisleri’nde sosyalleşme ve yeni beceriler kazanmalarına imkan sağlandığını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Özel gereksinimli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak ve gündelik hayata daha kolay adapte olabilmeleri için sosyal ve kültürel alanda birçok etkinlik düzenlerken, Engelliler Sosyal Tesisimizde de eğitici kurslar veriyoruz. Uzman eğitmen kadromuz ile engelli kardeşlerimizin yeni beceriler kazanmalarına ve motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Özel gereksinimli bireylerimizin hayata daha kolay, daha çabuk adapte olabilmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi.