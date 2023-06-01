KEÇMEK yıl sonu sergisi Keçiören’de açıldı

Ankara’da Keçiören Belediyesi bünyesinde eğitim veren Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK), yıl sonu sergisi ile kursiyerlerini mezun etti. Keçiören Sanat Galerisi’nde açılan sergide el sanatlarından dikiş nakış ürünlerine varıncaya kadar birçok ürün sergilenmeye başlandı.

Serginin açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekilleri Orhan Yeğin ve Zeynep Yıldız, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, AK Parti Keçiören Kadın Kolları Başkanı Saliha Küçüker ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Turgut Altınok açılışta yaptığı konuşmada kursların önemini vurgulayarak “KEÇMEK’lerimizde bir yılı daha geride bıraktık. 5 binden fazla kursiyere 70 branşta eğitim verdik. Buradaki amacımız, geleneksel sanatlarımızı yaşatıp geleceğe aktarmak ve kadınlarımıza meslek edindirmektir. Okumanın, öğrenmenin yaşı yok. Beşikten mezara kadar öğrenmek önemlidir” dedi.

Kadınların meslek edinmeleri, ev ekonomilerine katkı sunmaları açısından kursların başarılı bir dönem geçirdiğini söyleyen Altınok, şunları dile getirdi:

“Aile ekonomisine katkı sağlansın diye bu kurslarımızı açıyoruz. Bizden en çok talep edilen şey iş. Bu kadar insanı kamuda istihdam etmek mümkün değil. Ancak iş kolları üretmek mümkün. Zaten Türkiye’de kamuda istihdam edilenlerin sayısı Amerika’dan bile fazla. O zaman bizlere de üretmek ve bunun satışını yapmak düşer. Üreterek aile ekonomisine katkı sunacağız. KeçiKoop’u kurduk. Ankara’daki ilk resmi kadın kooperatifi. Bu platformda, üretilen ürünleri satıp parasını sahiplerine veriyoruz. Çin’de her yer fabrika. Meslek edindirme kurslarının amacı da budur. Malzemenin de en kalitesini alıp kaliteli ürünler üretiyoruz. Kendi el sanatlarımızı, oya, dantel ve nakışlarımızı geleceğe taşıyoruz. Geçmişimizi, tarih ve kültürümüzü yaşatıyoruz. Üretmeden kalkınmamız mümkün değil. Üreten ülkeler kalkınır. Bu nedenle Keçiören’deki tüm hanımlarımızın meslek sahibi olmasını istiyoruz.”

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi.