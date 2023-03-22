Keçiörenli gençler Çanakkale’de

Ankara Keçiören Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü dolayısıyla Genç Tiyatro Atölyesi oyuncuları ve Keçiören İmam Hatip Lisesi öğrencileri için Çanakkale şehitliklerine gezi düzenlendi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok belediye önünden hareket eden otobüslülerdeki gençleri Çanakkale’ye uğurladı. Çanakkale’ye ulaşan öğrencilere Keçiören Belediyesi rehberleri tarafından Çanakkale savaşları ve kazanılan zafer hakkında bilgiler verildi. Onlar da gezdikleri noktalardan fotoğraflar çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

Gençlerin milli ve manevi değerlerini öğrenmesi için bu geziyi düzenlediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çanakkale Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Çanakkale Zaferi’mizin 108. yıl dönümü kutlu olsun. Devletimizin ve milletimizin geleceği olan gençlerimiz; vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve ülkemizi bugünlere taşıyan, canını veren kahramanlarımızın nasıl bir kahramanlık mücadelesi verdiğini görmesi açısından Çanakkale çok önemlidir. Herkes muhakkak Çanakkale’yi gidip ziyaret etmeli ve atalarımızın ruhuna dua etmelidir” dedi.

Ziyarete katılan öğrenciler de düzenlenen geziden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.