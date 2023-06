Keçiören’de Kafkaslar Kapalı Spor Salonu’nun temelleri atıldı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçede bulunan Kafkaslar Spor Salonu’nun temelleri atıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından inşa edilen Kafkaslar Kapalı Spor Salonu’nu sağlı yaşam mottosu ile yapımına başlandı. Temel atma töreni, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Kafkaslar Kapalı Spor Salonumuzda çocuklarımız, gençlerimiz, hanımlarımız spor yapacak. Sağlıklı yaşamın temeli spordur. Ayrıca Bağlum Stadı’nı 27 milyon TL maliyetle yeniliyoruz. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyoruz” dedi.

“Şehrimizi nakış nakış hizmetlerle örüyoruz”

Kafkas Mahallesi’nin bulunduğu Bağlum bölgesine yapılan hizmetleri de anlatan Altınok, “Şehrimizi ilmek ilmek, nakış nakış hizmetlerle örüyoruz. Kafkas Mahallemizin yollarını geçen sene havaalanı gibi yaptık. Sadece asfalta ödediğimiz para geçen sene 12 milyon 346 bin TL. Kaldırımı olmayan veya kaldırımı kötü olan sokaklarımızı da yeniden yaptık. Kapalı pazar yerimizi yaptık. Karakaya Mahallemizde her yer çamurdu. Şuan havaalanı gibi yollar yaptık. Bir de boş alanımız vardı, oraya da park yaptık. Yeni nesil pazar yerimizi Karşıyaka Mahallemizde hizmete açtık. Buranın yollarını da pırıl pırıl yaptık. Karşıyaka ve Hisar mahallelerimizin tam ortasına bir kapalı spor salonu yapıyoruz. Hisar Mahallemizde de ayrıca 2 boş alan vardı, park yaptık. Kösrelik’te 179 dönümlük devasa bir mesire alanını yapıyoruz. Bu yıl inşallah hizmete açacağız. Burası için sadece istimlak çalışmamıza 30 milyon TL ödedik. Buradaki göletin kanallarını açtık. Su seviyesi yükseldi ve su sporları yapmak için uygun hale getirdik” dedi.

“Yavaş’tan sonra ok gibi adam lazım”

Ankara’nın çeşitli bölgelerinde ve Keçiören’de meydana gelen sel ve su baskınlarını da gündeme getiren Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesini eleştirerek şunları söyledi:

“Ankara’ya yağmur yağıyor, hal perişan. İki gün önce yağmur yağdı. O sırada belediyemizin karşısındaki alışveriş merkezinin içine girdim. 15 dakika sonra çıktım. Bir de baktım ki her yer göl, her yer nehir, her yer deniz olmuş. Debisi Yeşilırmak’tan, Kızılırmak’tan, Sakarya’dan, Belen’den daha fazla. Arkadaşlara dedim ki, ‘Bir bot veya sandal alacaksınız ve Ankara’yı gezeceksiniz Yavaş sayesinde.’ Ankara’da geçen sene 5 vatandaşımız yaşamını kaybetti. Biz her gün bir açılış, her gün bir temel atma töreni yapıyoruz. Keçiören Belediyesi’nin bütçesi Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde biri bile değil. Ama yüzde bir bütçe ile Büyükşehir Belediyesinden daha çok iş yapıyoruz, daha çok hizmet veriyoruz. Mansur Yavaş bir de su ücretini ucuzlatacaktı, konuşmaları var. Ankara’yı uçuracak 100 tane proje yapacaktı. Daha bir tanesini gerçekleştiremedi. Keçiören’e de Ankara’ya da yaptığı hiçbir şey yok. Aklınızda kalan bir eser var mı? Yok! Halkın arasında bir kere gördünüz mü kendisini? Fotoğrafını sadece sosyal medyada görürsünüz. Sosyal medyaya da milyonlarca lira para harcıyorlar. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım diye bıraktı Ankara’yı. Geçen gün bir pankart asmışlar, ‘Sayın Yavaş Ankara’ya hoş geldin’ yazıyor. Ankara Yavaş’la gitmiyor artık. Yavaş’tan sonra ok gibi hızlı adam lazım. Bizler hizmetkârız. Cumartesi pazar demeden, bayram demeden her gün sokaklardayız. Sizlere hizmetkar olmaktan şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz.”

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin de Keçiören Belediyesi tarafından hizmete açılan eserlere yetişemediklerini ve Başkan Altınok’un Keçiörenliler için önemli eser ve hizmetler ortaya koyduğunu dile getirdi. Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdikleri desteklerden dolayı Keçiörenlilere teşekkür de etti.