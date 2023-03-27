Keçiören’de çocuklara ücretsiz paten hizmeti

Keçiören Belediyesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, 5-15 yaş grubu çocuklara ve gençlere ücretsiz hizmet veriyor. Pist özellikle hafta sonu ailelerden ve çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Paten yapmayı yeni öğrenenler ve daha önce buz pateni deneyimi yaşayanların buluştuğu pistte eğlenceli ve gülümseten anlar yaşanıyor.

Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti’nde hem ailelerin hem de çocukların keyifli anlar yaşadığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Tek seansta 25 çocuğumuzun faydalandığı pistimiz pazartesi günleri hariç diğer günler telefonla randevu almak suretiyle 10.00-19.00 arası yarım saatlik seanslarla hizmet veriyor. Paten, kolluk, dizlik ve başlık gibi ekipmanları belediyemiz ücretsiz veriyor. Buz pateni pistimizin bulunduğu 5 bin metrekarelik alanda aynı zamanda tenis kortu, skatepark, çocuk oyun alanı, fitness ve dinlenme alanları bulunuyor” dedi.