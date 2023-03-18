Keçiören’de “Çanakkale Zaferi’ni Kutlama ve Çanakkale Şehitleri’ni Anma” programı düzenledi

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü için Kur’an-ı Kerim ve mevlit okutuldu.

Keçiören Belediyesi, Çanakkale şehitlerini yad etmek için Keçiören’de bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda Kuran-ı Kerim ve mevlit okuttu. Program Çanakkale Cephesi’nde savaşan ve hayatını kaybederek şehit olan Mehmetçik için saygı duruşuyla başlayan programda daha sonrasında İstiklal Marşı okundu. Gaziler ve şehit ailelerinin yoğun katılımıyla Gerçekleştirilen anma töreninde Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’ta katıldı.

Gerçekleştirilen programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bugün vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve ülkemizi bugünlere taşıyan, canını veren kahramanlarımızın günüdür. Dünyaya hakkı, adaleti, ve medeniyeti getirmiş olan büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Atatürk’e ‘zaferi neye borçlusunuz’ diye soruyorlar. Atatürk’te, ‘Türk Milleti’nin yüksek iman ve cesaretine borçluyuz’ diyor. Bu vatanı bizlere şehitlerimiz ve gazilerimiz armağan etti. Evladına git oğlum, vatanın için canını, kanını ver oğlum gün bu gündür diyen anaların vatanıdır bu vatan. Allah hepsinden razı olsun. Biz bu toprakları parayla almadık. Bu toprakları kanlarıyla sulayan kahramanların sayesinde vatan kıldık” ifadelerini kullandı.

Başkan Altınok’un konuşmasının ardından şehitlerin anısına anıta karanfiller bırakıldı. Tören tamamlandıktan sonra ise programa katılım gösterenlere Çanakkale Cephesi’nde savaşan Mehmetçiğin öğünü olan şekersiz hoşaf ve ekmek dağıtıldı.