HKP Genel Sekreteri Kıran: "Ölümle sıtma arasında tercih yapmak zorunda kaldığımız için Millet İttifakı adayı olan Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz"

HKP Genel Sekreteri Sait Kıran, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kıran, “On binlerce insanımızın canına, yüzbinlerce insanımızın yaralanmasına, yoksul halkımızın dişinden tırnağından arttırarak, yıllarca alın teri dökerek edindiği bütün birikimlerin yok olmasına mal olan, 11 ilimizi, 15 milyon insanımızı etkileyen, hiçbir zaman unutmayacağımız, unutturmayacağımız deprem felaketi günlerinde yeni bir seçime doğru gidiyoruz” diye konuştu.

“Partimiz 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlere 600 Milletvekili adayıyla katılıyor”

HKP olarak son seçimlere 81 ilde 550 milletvekili adayı ile katıldıklarını ifade eden Kıran, “Partimiz 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlere 600 milletvekili adayıyla katılıyor. Millet İttifakı’na ciddi eleştirilerimiz var, çok büyük bir beklentimiz yok ama kaba deyimle ölümle sıtma arasında tercih yapmak zorunda kaldığımız için Millet İttifakı adayı olan Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.