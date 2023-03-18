Gazeteciler ve STK temsilcileri deprem bölgesine gidiyor

Anadolu Yayıncılar Derneği, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcilerini ve medya mensuplarını deprem bölgesine götürüyor.

Anadolu Yayıncılar Derneği, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ve medya mensupları ile deprem bölgesine gidiyor. Asrın felaketinin ardından İletişim Başkanlığının desteğiyle bölgede yapılan çalışmalar gazeteciler tarafından yerinde gözlemlenerek incelenecek. Medya mensupları, konteyner kent ve çadır ziyareti yaparak vatandaşla bir araya gelecek.

Ziyaret çerçevesinde depremde büyük ölçüde etkilenen Hatay, Gaziantep ve Osmaniye illeri ziyaret edilecek. “6 Şubat Asrın Felaketi, Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya Deprem Bölgesinde” programı ile bölge halkının sorunları yerinde tespit edilecek ve yapılması gerekenler gündeme taşınacak.