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Düzce Belediye Başkanı Özlü’nün kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı
65. DÖNEM BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ'NÜN KAYINVALİDESİ GÜNGÖR DURAL, ANKARA’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.
ANKARA 29.03.2023, 17:54
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün kayınvalidesi Güngör Dural, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.
65. Dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün kayınvalidesi Güngör Dural hayatını kaybetti. Başkan Özlü’nün kayınvalidesi için, Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Dural’ın naaşı Ankara Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Öte yandan cenaze törenine Düzce Valisi Cevdet Atay, Başkan Özlü’nün yakınları ve ailesi katıldı.