Doğuş Partisi Genel Başkanı Karalar: “Birçok siyasi parti bizleri yok görüyor, bizleri görmezden geliyor”

Çoğunlukla Abdal aşiretleri üyelerinden oluşan Doğuş Partisinin Genel Başkanı Mahmut Karalar, “Bizim amacımız vatanına milletine sağdık olmak. Birçok siyasi parti bizleri yok görüyor, bizleri görmezden geliyor” dedi.

Doğuş Partisi Genel Başkanı Mahmut Karalar, Ulus Meydan’da 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karalar, 8 milyonun üzerinde bir toplumu temsil ettiklerini belirterek, “Birçok siyasi parti bizleri görmezden geliyor, bizleri arka bahçesi görüyorlar. Biz 30 ilde açıklama yapacağız. 32 milletvekili bağımsız adaylarımızı açıklayacağız. Bizim amacımız vatanına milletine sadık olmak. Birçok siyasi parti bizleri yok görüyor, bizleri görmezden geliyor. Bizler bugün Türkiye’de seçimin seyrini değiştirecek toplumuz” ifadelerini kullandı.