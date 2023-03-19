Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde tüm şehitler anıldı

Yenimahalle Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde Çanakkale Şehitleri ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenledi.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Demokrat Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Şeref Tural, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Hüseyin Boran, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı’nın ilk kıvılcımının çakıldığı yerdir"

Yenimahalle’ye yerleşen depremzedelerin de bulunduğu programda, Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Dualar ve ilahilerle duygulu anlar yaşayan vatandaşlar, hafızlarla birlikte ellerini semaya açtı.

Programda katılımcılara seslenerek tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını dile getiren Başkan Yaşar, “Ben Kurtuluş Savaşı’nın geçtiği, Yunan işgalinin yaşandığı, Cumhuriyetin kazanıldığı toprakların bir evladı olarak karşınızdayım. İşgal ve bağımsızlık, varlık ve yokluk, ölüm ve yaşam, özgürlük ve esaret bizlerin genlerine işlemiştir. Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı’nın ilk kıvılcımının çakıldığı yerdir. Bu sözün gerçekliğini görmek isteyenler üç yıl sonra İstanbul işgal edildiğinde, Türk milletinin düşmanı yurdumuzdan atmak için hangi güçle ve ruhla harekete geçtiğine baksın” dedi.

Vatandaşlara lokma ikram edildi

Çanakkale Zaferi’nin kurtuluş mücadelesindeki önemine de değinen Yaşar, “Çanakkale’de en küçüğü 9 yaşında, en yaşlısı 70 yaşında, kadını erkeği, doktoru, öğrencisi, köylüsü 250 bin şehit verilirken, bu savaşı küçümsemek isteyenler, Çanakkale’deki şehitlere baksınlar. Esaret tanımayan bir milletin ferdi olarak kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimiz ile 11 ilimizi kapsayan depremler dolayısıyla kaybettiğimiz 50 bine yakın insanımızı, Şanlıurfa ve Adıyaman’daki sel felaketi nedeniyle kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Yüce Allah rahmetiyle muamele etsin. Mekanları cennet olsun. Allah ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın” diye konuştu.

Program sonunda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve okunan mevlidin ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.