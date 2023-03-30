Başkan Yaşar, Yenifakılılarla iftar sofrasında buluştu

Her yıl Ramazan ayında başkent sakinlerini iftar sofralarında bir araya getiren Ankara Yenimahalle Belediyesi, Yenifakılı Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına ev sahipliği yaptı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Maliye eski Bakanı Lütfullah Kayalar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Yenifakılı Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan İler ve çok sayıda Yozgatlı katıldı.

Ramazan hoşgörü ayıdır

Kur’an tilaveti ve duaların okunması ile başlayan programda Yozgatlılara seslenen Başkan Yaşar, “Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle 11 ilde on binlerce vatandaşımızı kaybettik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana birlik ve hoşgörü ortamının devamlılığı için bu sofraları kuruyoruz. Ramazan hoşgörünün ayıdır. Mübarek Ramazan ayında küslükler bir kenara bırakılır, kin ve nefretten uzak durulur. Tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin Allah katında kabul olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Yaşar’a teşekkür

Düzenlenen iftar programına ev sahipliği yapan Başkan Yaşar’a teşekkür eden Yenifakılı Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Ramazan İler, “Yenifakılı Dayanışma Derneği olarak başkentte yaşayan Yozgatlıların kültürünü yaşatması ve birlikteliğin sağlanması için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu süreçte ihtiyacımız olan her an da yanımızda duran ve hemşeri derneklerine büyük önem veren Fethi Başkan’a teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.