Başkan Altınok, Mahalle başkanlarıyla iftarda buluştu

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, mahalle başkanlarıyla iftarda buluştu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Teşkilatı bünyesinde görev yapan mahalle başkanlarıyla iftarda bir araya geldi. Keçiören’deki 51 mahallenin başkanlarıyla sohbet eden Altınok, Keçiören’de yeni hizmet ve projelerin devam ettiğini dile getirdi. Estergon Türk Kültür Merkezi’nde konuşan Altınok, "Yüce Rabbim oruçlarımızı makbul eylesin. Ramazan-ı Şerif milletimize, devletimize, İslam âlemine hayırlar ve güzellikler getirsin. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimize vesile olsun. Rabbim hepimizi Ramazan bayramına eriştirsin. Mahalle başkanımıza bu güzel programa katıldıkları için teşekkür ediyorum. Bu güzel ayda bir araya geldik, birliğimiz daim olsun inşallah. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; birliğimiz, dirliğimiz ve kardeşliğimiz için durmak yok, yola devam" ifadelerini kullandı.

İftara AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ve ilçe yönetimi de katıldı.