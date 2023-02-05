Ankara’da “Hızır Birlik Cemi” programı

Anadolu Alevi Ocakları Bilim Araştırma, Eğitim ve İnanç Derneği, Hızır ayı sebebiyle “Hızır Birlik Cemi” programı düzenledi.

Anadolu Alevi Ocakları Bilim Araştırma, Eğitim ve İnanç Derneği, Hızır ayı sebebiyle “Hızır Birlik Cemi” programı düzenledi. Programa, Dernek Genel Başkanı Emrah Uslu, Başkan Yardımcısı Özgür Uslu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi’nde gerçekleşen programda 600 kişilik lokma ve çorba dağıtıldı. Programın sonunda cem ibadeti gerçekleştirildi.