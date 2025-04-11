Ankara'da Keçiören Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle sabah erken saatlerde tuzlama, kar küreme ve kaldırım temizleme çalışmaları başlattı.ANKARA (İGFA) - Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinesinde yürütülen çalışmalar, kar küreme araçlarındaki kamera sistemi ve harita takibiyle desteklendi. Yüksek noktalarda yoğunlaşan ekipler, vatandaş ihbarlarını dikkate alarak yolları hızlıca açtı. Çalışmalar sayesinde ilçede ulaşım sorunu ya da olumsuzluk yaşanmadı. Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, uyarıları dikkate alarak hızlı ve başarılı bir mücadele yürütüldüğünü belirtti.

OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Ankara Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan kar yağışı ve don uyarısı ile birlikte teyakkuza geçen Keçiören Belediyesi ekipleri sabah erken saatlerde sahaya çıktı. AKOM’dan koordine edilen ekipler özellikle ilçedeki yüksek noktalarda kar küreme ve kaldırım temizleme çalışması yaparken vatandaştan gelen ihbarlar da göz önünde bulundurularak gerekli yönlendirmeler yapıldı. Kar küreme araçlarında bulunan kamera sistemi ve harita üzerinden yapılan takip ve değerlendirmeler sonucu kapalı olan yolların hızlıca açılması sağlandı. Çalışmalar ilçede herhangi bir olumsuzluğa geçit vermeden tamamlandı. Yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla vatandaşın yaşayabileceği olası mağduriyetlerin önüne geçildi.

İVEDİLİKLE SAHAYA İNDİK

Karla mücadele çalışmalarını herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden sürdürdüklerini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “İlçemizde etkili olan kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için ivedilikle sahaya indik. Uyarıları dikkate alarak başlattığımız çalışmalarımızı başarıyla neticelendirdik” dedi.