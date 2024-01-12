Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nca alınan kararla Erdal Beşikçioğlu CHP Etimesgut İlçe Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıktığı iddialarına ilişkin, ''Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti.'' diye konuşmuştu.

Ardal Beşikçioğlu bugün yapılan basın açıklamasında "Mansur Başkan ile aramızda bir sorun yok, olamaz da, o da Angaralı, ben de, iki Angaralı bu şehre neler yapmaz ki" şeklinde konuştu.