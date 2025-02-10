Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, CHP'nin kurultayına atıfta bulunarak, "Seçimlerin faturasını Bay Kemal'e çıkartıp şaibeli bir kurultayla kendisini tehcir ettiler" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da parti yönetimini eleştirerek, "Nedir şaibe? Ya 'Çık açıkla' diyecekler ya da 'Böyle bir şey yoktur' diyecekler. Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, partinin kesinlikle kirlilikten arınması gerekir" demişti.

Başsavcılığın başlattığı bu incelemede, kurultay sürecindeki iddiaların detaylı bir şekilde araştırılacağı ve elde edilecek bulgulara göre hukuki sürecin şekilleneceği belirtiliyor.