Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte hayata geçirdiği uygulamalarla kadınların hayatlarını kolaylaştırmaya ve istihdamlarına katkı sağlamayı sürdürüyor. İş arayan vatandaşlarla işverenleri buluşturan Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle Kadın Eli Usta Semineri gerçekleştirildi. Yapı ve inşaat sektörüne yönelik eğitimlerin verildiği seminerden 22 kadın faydalandı. Çimento esaslı ürünlerle duvar, zemin, seramik, dolap kapakları ve mutfak tezgâhları üzerinde fark ortaya koymak üzerine kurulu seminer kapsamında verilen eğitimlerde; dekoratif desen oluşturma ve var olan deseni değiştirme konuları uygulamalı olarak anlatıldı.



İki gün süren semineri başarı ile tamamlayan 22 kadına sertifika verildiğini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Tuğba Aydın, “Kariyer Merkezi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından ortak yürütülen proje kapsamında alışagelmiş uygulamaların dışında yapı sektörüyle kadın istihdamını ve kadının estetik bakış açısını buluşturmayı amaçladık” dedi.

Kadın istihdamını önceleyen projeler için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarının altını çizen kadın girişimci Cansın Sultan Arıcan ise “Yenileme projelerinin mutfak dolaplarında, tezgâhlarda, duvarlarda, zeminlerde çimento içerikli ürünlerle nasıl yeniden yapılabildiğini gösteriyoruz ve kadın usta yetiştiriyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ile de bu organizasyonumuz esnasında iletişime geçtik. Sağ olsunlar bizleri çok desteklediler. Birlikte hareket etmeyi düşünüyoruz. Amacımız da güzel bir iş birliği sonucunda da kadınların daha önce çok fazla yer almadığı inşaat sektöründe, yenileme projelerinde kadın usta olarak kendi sanatları, kendi yeteneklerini de bu işe katarak güzel projeler içerisinde yer alması” değerlendirmesinde bulundu.

Ulus Gençlik Parkı Doğanbey Mahallesi, Hisarparkı Caddesinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi; iş arayan Başkentlilerle işvereni bir araya getirerek istihdama katkı sağlıyor. Kariyer Merkezi uzman personeli aracılığıyla iş arayan vatandaşlara meslek edinme, kariyer planlama, özgeçmiş hazırlama, iş arama kanallarının etkin kullanımı ve mülakat süreçleri hakkında nitelikli danışmanlık hizmeti veriyor.

2022 yılının mayıs ayında hizmete açılan merkeze bugüne kadar 8 bin 509 kişi başvuru yaptı. Bu kişilerden 11 bin 122’si firmaların talepleri ile kendi vasıf ve yeteneklerine göre ilgili yerlere yönlendirildi. Bu süreçte toplamda bin 280 firma ile irtibat sağlanırken, bin 235 kişinin ise istihdam edilmesi sağlandı.