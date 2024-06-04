Artvin’i yaşam alanı olmaktan çıkaracak kadar çevresel etkilerinin çok ağır olacağı bilinen Cerattepe maden işletmesi için hukuk gerekeni söyledi. Anayasa Mahkemesi Cerattepe ÇED olumlu kararını iptal etti.

KARAR DERHAL UYGULANSIN

AYM, çevre direnişlerinden birine sahne olan Artvin Cerattepe’de madenciliğin önünü açan çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararını iptal etti. Yerel mahkemenin kararı derhal uygulamasını istedi.

AYM’nin aldığı ÇED İptal Kararını Resmi Gazete’de yayınlanması ve ardından taraflara tebliği sonrası Yeşil Artvin Derneği, dernek binasında bir basın toplantısı yaparak alınan kararı çevrecilere duyurdu. Okunan karar, Artvin Cerattepe’de yıllardır direnen çevrecilerin zaferi olarak büyük alkış aldı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

Anayasa Mahkemesi'nin Cerattepe ÇED olumlu kararını iptal etmesi ile sadece Cerattepe ve Artvin değil Türkiye'nin geleceği için de çok umut verici bir adım olarak görülüyor.

5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle, Cerattepe nöbet yerimizde bir basın açıklaması yapılacak. Dernek, tüm doğaseverleri ve Artvin halkını Cerattepe ’deki basın açıklamasının yapılacağı alana davet etti.