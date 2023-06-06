Etkinliğe en yeni elektrikli otobüs modelleri ve mikromobilite segmentindeki tamamen elektrikli yelpazesine yeni eklenen BIG.e elektrikli kamyonu ile katılan şirket, güçlü ürün gamıyla ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin ticari araç markası Anadolu Isuzu yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki güçlü büyüme ivmesini, uluslararası sektörel etkinliklere yenilikçi ve çevreci araçlarıyla aktif katılımıyla pekiştiriyor. Son yıllarda gerçekleştirdiği yüksek adetli otobüs ihracatı ile dünya pazarlarında önemli başarılara imza atan Anadolu Isuzu, 4-7 Haziran 2023 tarihleri arasında İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Küresel Toplu Taşıma Zirvesi'nde yenilikçi ve çevreci araçlarını sergileyerek kamuoyuna tanıttı.

Anadolu Isuzu; sergilediği CitiVOLT, NovoCITI Volt ve Citiport CNG otobüslerinin yanı sıra mikromobilite segmentindeki elektrikli kamyonu BIG.e’den oluşan etkileyici ürün gamı ile ticari araç sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olan UITP'de büyük ilgi ve beğeni topladı. UITP Global Toplu Taşıma Zirvesi, önde gelen ticari araç markaları ile ilgili yan sanayi firmalarının bir araya geldiği bir platform olma işlevi görüyor.

Anadolu Isuzu ticari araç sektörünün oyun kurucuları arasında yer alıyor

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, şirketin UITP Zirvesi'ne katılımıyla ilgili görüşlerini şu sözlerle ifade etti:

"Anadolu Isuzu olarak ticari araç üretiminde 40 yılı aşan güçlü bir geçmişe ve uzmanlığa sahibiz. Üretim kalitemizi sürekli yükseltiyor ve ürün yelpazemizi genişletiyoruz. Bunun sonucunda sadece pazardaki varlığımızı güçlendirip ürünlerimizi çeşitlendirmekle kalmayıp, iç pazarın yanı sıra geniş bir ihracat destinasyonu yelpazesi ile erişimimizi de genişlettik. Anadolu Isuzu olarak, küresel otobüs üretim sektörünün önemli paydaşlarını bir araya getiren UITP Zirvesi'nin bir parçası olduğumuz için gururluyuz. Ticari araç üretimindeki engin tecrübemiz ve uzmanlığımızla ürettiğimiz araçlarımızın gördüğü yoğun ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Son teknolojiye sahip akıllı fabrikamızda ‘Terzi İşi İmalat’ modelimizle ürettiğimiz çevreci, yenilikçi, konforlu ve modern orta boy otobüs ve otobüslerimiz dünya şehirlerine başarıyla hizmet veriyor."

"Sürekli büyüme yolculuğumuzun ürünü olan otobüs ve midibüslerimizi dünya çapında 45'ten fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Anadolu Isuzu olarak sürdürülebilirliği teknoloji ile harmanlayarak bu dönüştürücü değişimin ön saflarında yer almanın gururunu yaşıyoruz. Sadece trendleri takip etmekle kalmıyor, aynı zamanda yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasında da öncü oluyoruz. Küresel büyüme hedeflerimizle uyumlu olarak, ticari araç üretimindeki uzmanlığımızı öngörülebilir gelecekte güçlendirerek hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlardaki başarımızı daha da artırmak için çalışıyoruz."

Anadolu Isuzu'nun UITP Zirvesi'nde yer alan modelleri

BIG.e: Anadolu Isuzu, kentsel alanların ulaşım ihtiyaçlarını karşılayan son teknoloji mikro mobilite çözümü BIG.e'yi sergiledi. Pratik ve sağlam, tamamen elektrikli bir alternatif olan BIG.e, mikro mobilite konseptinde devrim yaratarak standart şehir şebekesinden kolayca şarj edilebiliyor.

Isuzu Citivolt: Anadolu Isuzu'nun 12 metrelik yeni otobüsü, tamamen elektrikli sürüş ve sıfır emisyon imkanı sunan şık tasarımıyla dikkat çekiyor. En son teknolojiye sahip özellikleri, zengin donanımı ve emisyonsuz olma avantajının yanı sıra, Citivolt güçlü elektrik motoru sayesinde gelişmiş performans sağlıyor.

NovoCiti Volt: Toplu taşımanın gelecekteki trendleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlanan Isuzu NovoCiti VOLT, ferah ve konforlu iç tasarımı ile yolcular için keyifli bir seyahat atmosferi yaratıyor. Yüksek performanslı 268 kWh pil kapasitesiyle donatılan NovoCiti VOLT, 400 km'ye ulaşan etkileyici bir menzil sağlıyor.

Citiport CNG: Isuzu Citiport, hem 12 hem de 18 metrelik seçenekleriyle toplu taşıma için akıllı bir seçim olma işlevi üstleniyor. Güçlü ve çevre dostu CNG motorunun yanı sıra erişilebilirliği artırmak için alçak tabanlı bir platforma, şasi yatırma sistemine ve tekerlekli sandalye rampasına sahip olan Citiport; düşük yakıt tüketimi, yüksek yolcu kapasitesi ve uzun bakım aralıkları gibi avantajlarla öne çıkıyor.