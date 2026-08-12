Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi’nde yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Rüzgarın hızının saatte 50-70 kilometreye, bazı bölgelerde ise 80 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliğinden dikkat çağrısı

İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği risklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Özellikle ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı ve tabela uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Kentte yarın parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, sabah ve öğle saatlerinde bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği belirtildi.

AKOM da uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte etkisini gösteren kuzeyli rüzgarlara dikkat çekti.

AKOM'un değerlendirmesine göre, bugün öğleden sonra başlayan rüzgarların zaman zaman 30-60 kilometre/saat hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yetkililer, vatandaşların özellikle açık alanlarda, ağaçların altında ve çatıların yakınında dikkatli olmalarını; ulaşım sırasında ise ani rüzgar ve yağış ihtimalini göz önünde bulundurmalarını öneriyor.

İstanbul'da etkili olması beklenen hava koşulları nedeniyle yarın ulaşımda ve günlük yaşamda kısa süreli aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.