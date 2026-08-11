Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Yeşilköy Balıkçı Barınağı’ndan denize atık su bırakıldığı yönündeki ihbarlar üzerine bölgede inceleme başlattı.

Farklı tarihlerde gerçekleştirilen kontrollerde, barınak içerisinden Marmara Denizi’ne ulaşan iki beton boru tespit edildi. Boruların denize ulaştığı noktalarda deniz suyunun renginin koyulaştığı, bazı bölgelerde ise farklı renkte su girişlerinin bulunduğu belirlendi.

Bakanlık ekiplerimizce yapılan denetimlerde, İstanbul Yeşilköy Balıkçı Barınağı’ndaki yağmur suyu hattından denize kaçak atık su deşarj edildiği tespit edilmiştir.



Bu kapsamda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’ye, Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik… — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) August 11, 2026

Borulardan koyu renkli ve yağlı su akışı

Yapılan incelemelerde boruların İSKİ’ye ait olduğu belirlendi. Yetkililerle yapılan görüşmelerin yanı sıra daha önce kaydedilmiş görüntüler de değerlendirmeye alındı.

İncelemelerde söz konusu hatlardan Marmara Denizi’ne koyu renkli ve yağlı görünümlü su akışı gerçekleştiğine ilişkin tespitler dosyaya yansıdı.

Bakanlık ekiplerinin tespitleri doğrultusunda, denize gerçekleştirildiği belirlenen atık su/kaçak deşarjı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ hakkında Çevre Kanunu kapsamında idari işlem başlatıldı.

Özel koruma bölgesi nedeniyle ceza artırıldı

Yapılan değerlendirmede, kirliliğin meydana geldiği alanın Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde bulunması nedeniyle yaptırım artırımlı olarak uygulandı.

Bu kapsamda İSKİ’ye 1 milyon 678 bin lira idari para cezası kesildi.

Yaşanan olay, Marmara Denizi’nde kirliliğin önlenmesine yönelik denetimlerin önemini bir kez daha gündeme getirirken, özellikle kıyı bölgelerindeki yağmur suyu ve atık su hatlarının denizle bağlantılarının daha sıkı kontrol edilmesi gerektiğini ortaya koydu.