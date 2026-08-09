AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'AK Belediyeciliği Yerinde Gör' programının ilk durağı Başakşehir oldu. Büyükçekmece'den kanaat önderleri ve muhtarların katıldığı programda, Başakşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik, kültür-sanat, teknoloji ve çevre alanındaki çalışmaları yerinde incelendi.

Program kapsamında ilçeye gelen heyet, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve belediye yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gün boyunca ilçede hayata geçirilen projeler ziyaret edilerek, hizmetlerin işleyişi ve vatandaşlara sunulan imkanlar yerinde görüldü. Heyetin ziyaretleri kapsamında Bahçeşehir Pazartürk, Bahçeşehir Gölet, Başakşehir Kültür Sanat Merkezi (BKSM), Hayvan Hastanesi ve Şamlar İzcilik Alanı ziyaret edildi. Programın devamında Başakşehir Belediyesi'nde bulunan Sanal Gerçeklik (VR) Deneyim Alanı, Üç Harem Sergisi ve Şehir Sanat, Necip Fazıl Kültür Yaşam Merkezi, Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi ile Millet Bahçesi de ziyaret edildi. Gerçekleştirilen incelemelerde Başakşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı, akıllı şehir uygulamaları, teknoloji yatırımları, kültür ve sanat faaliyetleri ile çevre alanındaki çalışmaları katılımcılara tanıtıldı. Heyete projelerin işleyişi ve vatandaşlara sağladığı hizmetler hakkında belediye yetkilileri tarafından bilgi verildi.

Program farklı ilçelerde devam edecek

'AK Belediyeciliği Yerinde Gör' programıyla AK Parti belediyeciliği kapsamında hayata geçirilen hizmet ve uygulamaların farklı ilçelerden gelen kanaat önderleri ve muhtarlara yerinde tanıtılması, ilçeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi hedefleniyor. Programın önümüzdeki dönemde İstanbul'un farklı ilçelerinden kanaat önderleri heyetlerinin katılımıyla devam edeceği bildirildi.