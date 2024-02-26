Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde 1. Amatör Lig’de Perşembe Belediye Spor, Kayıkçılar Gençlerbirliği ile karşılaştı. Maçı ise kadın hakem Buğçe Taşçıoğlu yönetti.

Kayıkçılar Gençlerbirliği oyuncusu Ali Koçaklı, müsabakanın 21. dakikasında tribünlere dönerek sergilediği davranış sebebiyle maçın hakemi Buğçe Taşçıoğlu tarafından oyundan ihraç edildi. Koçaklı, bu duruma sinirlenerek Buğçe Taşçıoğlu’na iki eliyle vurarak şiddet uyguladı.

Yaşanan şiddet olayı sonrası Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Zonguldak Şubesi, yaşananlara tepki göstererek kamuoyuna şu açıklamalarda bulundu:

“Amatör Futbolun ruhuna aykırı hareket eden, kendi egolarını tatmin etmeye çalışan bu zihniyetler olduğu sürece Zonguldak Futbolu bir adım ilerleyemeyecektir. Her hafta gerek ailelerinden gerekse de reel hayatlarından fedakârlık yaparak müsabakalara hazırlanan, futbolun en temiz insanları konumunda ki hakemlerimiz bu tür saldırılara boyun eğmemiştir, eğmeyecektir. Yapılan her türlü şiddet eylemi hukuk önünde karşılık bulacaktır. Perşembe Belediye Spor- Kayıkçılar Gençlerbirliği müsabakasında başarı ile görev yapan hakem kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şiddet olayını gerçekleştiren Ali Koçaklı simli şahsı şiddetle kınıyor önce Yüce Türk Adaletine sonra da Allah’a havale ediyoruz.”

Taşçıoğlu’nun olaydan sonra hastaneden darp raporu aldığı ve polis merkezine giderek Ali Koçaklı’dan şikayetçi olduğu öğrenildi.