Altun: “Yapay zekâ destekli dezenformasyon en büyük tehdit”

Sempozyumda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dijitalleşmenin bilgiye erişimi kolaylaştırmakla birlikte, dezenformasyonu da daha tehlikeli ve yaygın hale getirdiğine dikkat çekti. Altun, “Bir dönem konvansiyonel medya üzerinden yürütülen dezenformasyon, artık sosyal medya ve yeni nesil dijital mecralar aracılığıyla sistematik bir şekilde sürdürülüyor. Yapay zekâ teknolojileri bu tehdidi daha da büyütüyor. Bugün algoritmalar aracılığıyla bireyler, kurgulanmış gerçekliklere yönlendiriliyor. Kullanıcının karşısına çıkan içerikler, hakikati değil, medyatik olarak inşa edilmiş bir sanal gerçeği yansıtıyor. Bu süreç, toplum mühendisliğine açık ve siyasi manipülasyonlara zemin hazırlayan bir yapıya dönüşmüş durumda” dedi.

Altun, sosyal medya platformlarının sadece ticari değil, aynı zamanda ideolojik ve politik aktörlerin elinde birer araç haline geldiğini belirterek, dezenformasyona karşı uyanık ve bilinçli olunması gerektiğini vurguladı.

Bilal Erdoğan: “Nüfus düşerse güçlü Türkiye hayal olur”

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise Türkiye’nin demografik yapısındaki tehlikeye dikkat çekerek, doğurganlık oranlarının alarm verici seviyelere düştüğünü ifade etti. “2001’de 2,38 olan doğurganlık oranı, 2024 sonu itibarıyla 1,48’e geriledi. Bu, yaklaşık %40'lık bir düşüş anlamına geliyor ve büyük kısmı son 10-12 yıl içinde gerçekleşti. Bu hızla devam ederse, 2100 yılında Türkiye’nin nüfusu ya 50 milyon olacak ya da 100 milyon; bu fark, tamamen bugünden alacağımız kararlara bağlı” diye konuştu.

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal anlamda güçlü kalabilmesi için nüfusun genç ve dinamik yapısını koruması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, doğurganlık oranının yeniden 2,2-2,3 seviyelerine çıkarılmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Görgün: “Savunma sanayimiz rol model haline geldi”

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişine dikkat çekerek, son 20 yılda atılan adımlar sayesinde dünyanın en önemli savunma ihracatçılarından biri haline gelindiğini belirtti. “Türkiye bugün 100 bin kişiye istihdam sağlayan, 1100’ü aşkın proje yürüten ve dünyada 11. sırada yer alan bir savunma sanayi ihracatçısı konumunda. Bu başarı, siyasi irade, vizyon ve teknolojiye yapılan yatırımların ortak sonucudur” dedi.

Eğitimden demografiye, dijital tehditlerden savunma sanayisine...

Sempozyumda yapılan konuşmalar, yalnızca eğitim değil; aynı zamanda dijital çağın getirdiği tehditler, demografik yapıdaki dönüşüm ve Türkiye'nin stratejik sektörlerdeki başarıları açısından da önemli mesajlar içerdi. Türkiye'nin 21. yüzyıldaki konumunu belirleyecek bu konuların, genç nesillerle birlikte tartışılması ve çözüm arayışlarının bu platformlarda başlaması, geleceğe yönelik umutları da beraberinde getiriyor.