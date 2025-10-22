Yeni listeyle birlikte Türkiye'nin en zengin iş insanı artık Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya oldu. Ulukaya’nın serveti, şirketine yapılan 650 milyon dolarlık yatırımın ardından 13,5 milyar dolara ulaşarak onu Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi’nde 202. sıraya taşıdı. Böylece Ulukaya, 1868. sıradan dev bir sıçrayışla dünyanın en zenginleri arasına girdi.

“Elhamdülillah, şükürler olsun”

Yıllardır Türkiye’nin en zengin ismi olarak tanınan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, artık listenin ikinci sırasında yer alıyor. Ülker, eşiyle yürüyüş yaptığı sırada gazetecilerin “Zirveyi Hamdi Ulukaya’ya kaptırdınız, ne düşünüyorsunuz?” sorusuna tebessümle yanıt verdi:

“Elhamdülillah. Şükürler olsun.”

Bu mütevazı yanıt, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, Ülker’in sözlerini “gerçek zenginlik alçakgönüllülüktür” yorumlarıyla paylaştı.

Üçüncü sırada Kazancı var

Listenin üçüncü sırasında ise 4,7 milyar dolarlık servetiyle Şaban Cemil Kazancı yer aldı. Böylece Türkiye’nin en varlıklı ilk üç ismi, farklı sektörlerdeki başarılarıyla dikkat çekti.

Göçebe hayattan dünya markasına: Hamdi Ulukaya

1972 yılında Erzincan’ın İliç ilçesinde dünyaya gelen Hamdi Ulukaya, süt hayvancılığıyla uğraşan bir ailenin çocuğu olarak yaylalarda geçen göçebe bir yaşamın içinde büyüdü. Ankara Üniversitesi’nde başladığı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitimini yarıda bırakarak 1994 yılında ABD’ye İngilizce öğrenmek için gitti.

New York Eyalet Üniversitesi’nde işletme dersleri alan Ulukaya, kısa sürede girişimciliğe adım attı ve 2005’te yoğurt markası Chobani’yi kurarak başarı basamaklarını hızla tırmandı.

Bugün 53 yaşında olan Ulukaya, sadece servetiyle değil, göçmenlere ve çiftçilere yönelik sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkıyor.