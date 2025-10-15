ABD ile Çin arasındaki jeopolitik gerilimlerin yeniden tırmanması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna kadar iki kez daha faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler, yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltti.

Uzmanlara göre altındaki yükseliş, küresel ekonomik belirsizliklerle birlikte bir süre daha devam edebilir. Fed’in faiz indirim sürecine girmesiyle dolar endeksindeki zayıflama, değerli metale olan talebi güçlendiriyor.

15 Ekim 2025 güncel altın fiyatları

Altın alım satımı yapanlar ve yatırımcılar, haftanın üçüncü gününde güncel fiyatları yakından takip ediyor.

İşte sabah saatleri itibarıyla altın fiyatları:

Gram altın satış fiyatı: 5.634,71 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.525,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 19.044,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 37.328,56 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.909,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 93.607,66 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.185,99 dolar

Finans analistleri, altındaki yükselişin kısa vadede kâr satışlarıyla dengelenebileceğini, ancak yılın son çeyreğinde 4.200 dolar seviyesinin aşılmasının şaşırtıcı olmayacağını belirtiyor.

Altında rekorun ardından gözler, Fed’in kasım ayında açıklayacağı faiz kararında.