Hematoloji uzmanları, trombozun yaş, cinsiyet ya da ırk ayırt etmeksizin herkesi etkileyebileceğini belirtiyor. Uzun süre hareketsiz kalmak, obezite, sigara kullanımı ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları, pıhtı oluşumunu tetikleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.
Hematoloji Uzmanı Dr. Zafer Serenli Yeğen, “Milyonlarca insanın yaşamını etkileyen damar tıkanıklıklarına karşı toplumsal farkındalık oluşturmak zorundayız. Tromboz nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, meme ve akciğer kanserinden ölenlerin toplamını geçiyor. Bu nedenle erken tanı ve doğru tedavi hayati önem taşıyor” uyarısında bulundu.
Risk faktörleri
Uzmanlara göre tromboz riskini artıran nedenler şöyle:
-
Hareketsizlik ve uzun süreli oturma
-
Aşırı kilo ve sağlıksız beslenme
-
Sigara kullanımı
-
Cerrahi operasyonlar ve hastanede uzun süre yatış
-
Kanser ve kanser tedavileri
-
İleri yaş ve genetik faktörler
-
Gebelik ve hormon tedavileri
-
Östrojen içeren doğum kontrol ilaçları
Korunmak mümkün
Araştırmalar, pıhtıya bağlı ölümlerin en az yarısının önlenebilir olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, trombozdan korunmak için şu önerilerde bulunuyor:
-
Gün içinde düzenli hareket edin, uzun süre hareketsiz kalmayın.
-
Sağlıklı ve dengeli beslenin; bol sebze-meyve tüketin, tuz ve şeker tüketimini azaltın.
-
Bol su için, sigaradan uzak durun.
-
Uzun yolculuklarda belirli aralıklarla kalkıp hareket edin.
-
Kilo kontrolüne dikkat edin.
-
Ailesinde kalp hastalığı, diyabet veya kolesterol yüksekliği bulunan kişiler, hekim kontrolünde risk değerlendirmesi yaptırmalı.