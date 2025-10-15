Hematoloji uzmanları, trombozun yaş, cinsiyet ya da ırk ayırt etmeksizin herkesi etkileyebileceğini belirtiyor. Uzun süre hareketsiz kalmak, obezite, sigara kullanımı ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları, pıhtı oluşumunu tetikleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Hematoloji Uzmanı Dr. Zafer Serenli Yeğen, “Milyonlarca insanın yaşamını etkileyen damar tıkanıklıklarına karşı toplumsal farkındalık oluşturmak zorundayız. Tromboz nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, meme ve akciğer kanserinden ölenlerin toplamını geçiyor. Bu nedenle erken tanı ve doğru tedavi hayati önem taşıyor” uyarısında bulundu.

Risk faktörleri

Uzmanlara göre tromboz riskini artıran nedenler şöyle:

Hareketsizlik ve uzun süreli oturma

Aşırı kilo ve sağlıksız beslenme

Sigara kullanımı

Cerrahi operasyonlar ve hastanede uzun süre yatış

Kanser ve kanser tedavileri

İleri yaş ve genetik faktörler

Gebelik ve hormon tedavileri

Östrojen içeren doğum kontrol ilaçları

Korunmak mümkün

Araştırmalar, pıhtıya bağlı ölümlerin en az yarısının önlenebilir olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, trombozdan korunmak için şu önerilerde bulunuyor: