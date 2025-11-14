Güne 4.211 dolar seviyelerinden başlayan ons altın, ABD hükümetinin yeniden açılmasının ardından açıklanacak gecikmiş resmi verilerin zayıf olacağı ve Fed’in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerle düşüşe geçti. Belirsizlikler, altının güvenli liman talebini zayıflattı.

Analistler, ons altının 10 Kasım’dan bu yana en düşük seviyelerinde işlem gördüğünü belirtiyor. Bugünkü en düşük fiyat 4.046 dolar olarak kaydedildi.

Ons gümüş de değer kaybını sürdürüyor. Gün içerisinde 50,46 dolara kadar gerileyen gümüş, yüzde 3,5’e yakın düşüşle yatırımcıları zorluyor.

Piyasa uzmanları, altın ve gümüşteki bu dalgalanmanın önümüzdeki günlerde ABD ekonomik verileri ve Fed’in faiz politikalarına bağlı olarak şekilleneceğini ifade ediyor.