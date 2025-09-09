Spot altın, yüzde 0,4 yükselişle ons başına 3.651,38 dolara çıktı. ABD altın vadeli işlemleri ise 3.690,90 dolara yükseldi. Gram altın da bu artıştan payını aldı ve gün içinde 4.849 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Güncel Altın Satış Fiyatları (9 Eylül 2025)

Gram altın: 4.839,38 TL

Çeyrek altın: 8.038,00 TL

Yarım altın: 16.075,00 TL

Tam altın: 31.823,46 TL

Cumhuriyet altını: 32.003,00 TL

Gremse altın: 79.802,70 TL

Ons altın: 3.648,19 Dolar

Fed’den Beklenen Faiz İndirimi Altını Destekliyor

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ay faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını belirtti:

“Fed’in birden fazla faiz indirimi yapması halinde altında yükselişin devam etmesini bekliyoruz.”

ABD’de işsizlik oranı dört yılın zirvesine çıkarak yüzde 4,3’e ulaştı. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini yüzde 89,4, 50 baz puanlık indirim ihtimalini ise yüzde 10,6 olarak fiyatlıyor.

Küresel Piyasalarda Gözler Enflasyon ve ECB’de

Dolar endeksi yaklaşık yedi haftanın en düşük seviyesinde seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri beş ayın dibine indi. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) perşembe günü yapacağı toplantıda faizleri sabit tutması bekleniyor.

Analistler, çarşamba günü açıklanacak ABD üretici fiyatları ve perşembe günü gelecek tüketici enflasyonu verisinin altın fiyatlarında belirleyici olacağını vurguluyor. Beklentilerin altında kalacak enflasyon verisi, altının 3.700 dolar seviyesini test etmesini hızlandırabilir.

Yatırımcılar İçin Altın Parlıyor

Altın fiyatları yılbaşından bu yana %38 değer kazanırken, 2024’te ise %27 yükselmişti. Bu performansta zayıf dolar, merkez bankalarının artan alımları ve küresel belirsizlikler etkili oldu.

Diğer Değerli Metaller